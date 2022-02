Nach Putins Angriff: EU plant schärfere Sanktionen

Nach dem Start der „Militäroffensive“ in der Ostukraine will die EU umgehend ein neues Sanktionspaket gegen Russland beschließen. Dieses werde „massive und schwerwiegende Folgen“ für das Land haben, teilten Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratschef Charles Michel am Donnerstag gemeinsam mit. Ein für den Abend geplanter Krisengipfel in Brüssel solle darüber beraten. Zu diesem wird auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) anreisen.