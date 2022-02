Tag der Eisbären: Weiße Riesen kurz vor Kollaps

Greenpeace fordert Meeresschutzgebiete

Meeresschutzgebiete sind ein wichtiges Instrument, um Tieren Rückzugsräume zu geben und um die Auswirkungen der Klimakrise besser bewältigen zu können. Greenpeace setzt sich seit Jahren für ein Netzwerk an Schutzgebieten in der Arktis ein. Ein neues Hochseeschutzabkommen, das im März 2022 verhandelt wird, könnte die Grundlage für weitreichende Meeresschutzgebiete werden - auch in der Arktis.