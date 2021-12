38 Grad in der Arktis: Temperaturrekord anerkannt

In Werchojansk, einer Stadt in Ostsibirien, die für ihre außergewöhnlich kalten Winter bekannt ist, sind am 20. Juni 2020 unglaubliche 38 Grad plus gemessen worden. Jetzt hat die Weltwetterorganisation (WMO) in Genf die Messungen der Wetterstation nördlich des Polarkreises offiziell als Rekord anerkannt. Das sei ein Anzeichen für den Klimawandel und lasse die Alarmglocken läuten, sagte ihr Generalsekretär Petteri Taalas.