Homeoffice bringt Mehrfachbelastung für Frauen

„Wir haben bewusst neue Aspekte, wie die Vereinbarkeit mit Kinderbetreuung oder das veränderte Kaufverhalten in den Fokus gerückt“, erklärt AK-Präsident Gerhard Michalitsch. So zeigte sich, dass im Burgenland mit 22 Prozent der Beschäftigten deutlich weniger im Homeoffice arbeiten als im Österreichschnitt (40 Prozent). „Die überwiegende Mehrheit davon tut dies auch gerne und will weiterhin gleich viel oder mehr von zu Hause aus arbeiten“, so Michalitsch.