Teenager stach mit Teppichmesser auf Opfer ein

Eskaliert ist offenbar ein Streit zwischen zwei Jugendlichen am Donnerstag gegen 17.50 Uhr in der Quellenstraße in Wien-Favoriten. Im Zuge eines Wortgefechts soll ein 16-jähriger Bursche sein Teppichmesser gezückt und auf sein Gegenüber eingestochen haben. Das 17-jährige Opfer befindet sich nun im Spital.