Wien: Höchster Stand an Covid-Patienten seit April

Omikron-Subvariante BA.2 in Wien nun dominant

„So konnte die Stadt Wien bereits am 26. Dezember präzise erkennen, dass die Omikron-Variante BA.1 dominant geworden ist. Die Stadt Wien hat bereits vergangene Woche kommuniziert, dass laut den eigenen Prognosen die Omikron-Subvariante BA.2 im Laufe der Kalenderwoche 8 dominant wird. Während am 24. Februar noch ein Omikron-BA.2-Anteil von 48, 9 Prozent detektiert wurde, hat BA.2 heute die 50-Prozent-Grenze überschritten“, hieß es in der Information.