Impfung schützt Covid-Erkrankte vor Langzeitfolgen

In 30% der Fälle verschwanden Symptome komplett

Demnach zeigte sich, dass geimpfte Personen seltener unter Langzeitfolgen einer SARS-CoV-2-Infektion litten als die ungeimpften Personen. Tatsächlich wiesen sie ein um 28 Prozent geringeres Risiko für anhaltende Symptome auf. Konkret verschwanden die Symptome bei den Geimpften in 30 Prozent der Fälle, in fünf Prozent schwächten sie sich ab, in drei Prozent der Fälle wurden die Symptome hingegen schlimmer.