4. Impfung stellt Zustand nach dritter wieder her

„Obergrenze der Immunität“‘

Die Studie, die am 15. Februar ohne Peer-Review auf dem Preprint-Server medRxiv veröffentlicht wurde, deutet darauf hin, dass die derzeitigen mRNA-Impfstoffe nach der dritten Dosis an eine „Obergrenze der Immunität“ stoßen, so Miles Davenport, Computer-Immunologe an der University of New South Wales in Sydney.