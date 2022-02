Fettner: „Erster Sieg ist das große Ziel“

Er will den Flow nach den Spielen ausnützen, um in einem Einzelspringen ganz oben zu stehen: „Was in Peking passiert ist, war natürlich mega. Ich will aber das Maximum rausholen. Mein erster Weltcupsieg wäre noch ein großes Ziel.“ Und damit würde sich Manuel zum ältesten Weltcupsieger aus Österreich küren. Im Moment führt der Tiroler Martin Höllwarth mit 30 Jahren und 268 Tagen das ÖSV-Ranking an.