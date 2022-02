Transit: „Den Worten müssen nun auch Taten folgen“

Die Erwartungen bei den Grünen in Tirol und Bayern waren hoch, die Vorfreude bei Karl Nehammer auf den ersten Besuch vom „Freund und Nachbar“ groß. Doch der Krieg in der Ukraine überschattete das Treffen zwischen dem Bundeskanzler, Bayerns Ministerpräsident Söder und Tirols Landeshauptmann Platter in Wien.