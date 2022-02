Hohe Erwartungen in Treffen von Nehammer und Söder

In den vergangenen Monaten haben die Grünen Tirols und Bayerns ihre politische Zusammenarbeit in Sachen Verkehrspolitik intensiviert. Um diesen Schulterschluss auch plakativ zu präsentieren, trafen sich am Montag ihre Spitzenvertreter an einem neuralgischen Ort - dem Autobahngrenzübergang Kufstein/Kiefersfelden.