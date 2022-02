Transit: Platter will Deutschland an Taten messen

Der deutsche Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) strebt im Transitstreit mit Tirol bekanntlich „eine einvernehmliche Lösung“ an. Das betonte die Sprecherin Wissings nach einem Gespräch des Verkehrsministers mit Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP), das am Mittwoch in Berlin stattfand. Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) begrüßte die Aussage, will Deutschland aber „nicht an Worten, sondern an Taten“ messen.