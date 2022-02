Zum Ärger Österreichs: Neue Mautregeln in EU fix

Platter will an Fahrverboten festhalten

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) sieht als Folge der Entscheidung eine weitere Benachteiligung der Schiene und eine Erhöhung des „Transitdrucks entlang des Brennerkorridors“. Platter bekräftigte, dass er an den Anti-Transitmaßnahmen wie den Sektoralen Fahrverboten, Wochenendfahrverboten und Blockabfertigungen festhalten will. In der Tiroler Landespolitik gab es einhellig Ablehnung des neuen Gesetzes.