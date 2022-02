Süßes „Danke“ für die rettenden Engel von Heli 4

Mit einem selbst gebackenen „Heli-4-Kuchen“ bedankte sich der zwölfjährige Andreas Brandl bei der Besatzung des gleichnamigen Notarzthubschraubers. Die Crew hatte den jungen Tiroler am vergangenen Samstag nach einem Skiunfall im Skigebiet Spieljoch in Fügen in das Spital geflogen. Ein seltener Akt von Dankbarkeit!