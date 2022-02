Porno-Mitbewerber werfen Onlyfans Verschwörung vor

Die Manipulation der Terrorliste des Global Internet Forum to Counter Terrorism (CIFCT) soll 2018 stattgefunden haben. Die Liste enthält sogenannte Hashwerte - digitale Fingerabdrücke - terroristischer Propagandabilder oder -videos und wird etwa von YouTube, Twitter, Facebook und Snapchat zur Moderation ihrer Inhalte genutzt. Was auf der Liste steht, wird also bei all diesen Diensten gelöscht.