Power-Frauen an den Start: Wir setzen ein Zeichen

Doch in diesem Bewerb läuft jede Teilnehmerin ihre individuelle Bestzeit! Das ist das Besondere am Österreichischen Frauenlauf. Er dient nicht nur als Anreiz und Motivation für mehr Bewegung, sondern schafft auch eine Plattform für weibliches Empowerment. „Du bestimmst deine Tempo. Du bestimmst, wo deine Grenzen sind! Wir laufen auch, um in der Gesellschaft etwas zu bewegen, um Mädchen und Frauen sichtbarer zu machen. Wir Frauen haben in den zwei Pandemie-Jahren viel geschuftet, mehr für andere als für uns selbst. Das lassen wir jetzt hinter uns und fokussieren uns auf unsere eigenen Bedürfnisse und Ziele im Leben. Wer sich bewegt, der bewegt etwas. In seinem Körper, in seiner Haltung, im Bewusstsein“, so Gründerin und Organisatorin Ilse Dippmann.