Pflegeverband warnt: Lockerungen sind „gefährlich“

„Bonus ist Investition an falscher Stelle“

Auch Pflegeverbands-Präsidentin Potzmann ist bei Boni für verschiedene Berufsgruppen skeptisch: „Wir brauchen nachhaltige Lösungen, die das System langfristig sanieren und die Rahmenbedingungen verbessern. Jetzt Boni auszuschütten, ist eine Investition an der falschen Stelle. Das ist, als ob man versucht, einen Schädelbasisbruch mit einem Pflaster zu behandeln.“ Der Mangel an Pflegepersonal habe bereits vor Corona bestanden und es würde ihn - wenn alles so bleibt - auch weiterhin geben.