„Irrsinn, sich heute mit NS-Opfern zu vergleichen“

Wie findet das Gedenken in Zeiten von Corona statt?

Aufgrund von Corona gibt es einen neuen Impuls. Wir können bei den Gedenkfeiern kein richtiges Programm einspielen. Diesmal fand ein moderiertes Gespräch im neu restaurierten Küchentrakt der Gedenkstätte Mauthausen statt, das in die Gedenkveranstaltung am 5. Mai im Parlament einfließen wird. Mit den Bildern von Luigi Toscano. Der Ort hat so eine Kraft, Besinnung und Würde. Vielleicht halten wir das in Zukunft auch so. Das Gedenken ist dort authentischer als die Hofburg oder das Parlament mit ihren imperialen Strukturen.