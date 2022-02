Kerosin mit Frittierfett: BP nimmt Produktion auf

Der britische Mineralöl- und Energiekonzern BP stellt im Emsland, in Nordwestdeutschland, jetzt Flugzeugsprit mit geringen Anteilen aus Speisefettresten her. Die Bio-Rohstoffe stammen etwa aus Kantinen oder Gastronomiebetrieben. Es geht um gebrauchte und übrig gebliebene Fette und Öle zum Beispiel aus Fritteusen, Kochrückständen sowie Biomasseabfällen, wie ein Sprecher erklärte. Am Montag wird die Produktion in der Raffinerie in Lingen beginnen.