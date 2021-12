AUA tankt ab 2022 auch nachhaltiges Kerosin

Mehrkosten liegen bei mehreren Millionen Euro

Die AUA baut darauf, dass im ersten Schritt umweltbewusste Passagiere die Mehrkosten für den nachhaltigen Flugtreibstoff mit Beiträgen über die Plattform Compensaid finanzieren. SAF koste etwa das vier- bis fünffache von Kerosin, so die AUA. Derzeit ist Flugbenzin relativ teuer mit etwa 700 bis 750 Dollar je Tonne. Die Mehrkosten für die Nutzung von 1500 Tonnen SAF werden also in der Größenordnung von einigen Millionen Euro liegen.