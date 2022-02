Fünfköpfige Familie: „Strom statt Sommerurlaub“

Vor 12 Jahren baute das Paar in Schwanenstadt ein Einfamilienhaus, als Heizung wählte man Erdwärme, da diese in den laufenden Kosten günstig war. Bis jetzt. „Ende des Vorjahres kam ein Brief, dass der Strompreis um 28 Prozent erhöht wird, jetzt ein weiterer, dass pro Monat eine weitere Erhöhung von 49 Prozent fällig wird“, sagt Papa Markus Penninger (36), der beim Versorger KWG anrief und dort die Bestätigung erhielt: „Ja, derzeit ist es so teuer.“ Die Bitte, zu Monatsbeginn zahlen zu dürfen, um einen besseren Überblick über die Finanzlage fürs Restmonat zu haben, wurde abgelehnt. „Da musst schauen, dass rund um den Fünfzehnten genug am Konto ist.“ Statt 181 € werden jetzt 344 € nur für Strom fällig.