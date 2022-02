420 € mehr Energiekosten für jeden Haushalt

Zustimmen, oder Ende März geht das Licht aus

Brisant ist auch der Fall des Kraftwerks Glatzing in Schwanenstadt, dessen Betreiber kürzlich einen Brief an seine rund 5000 Kunden versandte – mit der Info über eine Preiserhöhung von bis zu 400 (!) Prozent. Wer nicht zustimmt, dem wird der Strom Ende März abgedreht. „Wir sind diesen Weg gegangen, weil es alternativlos ist“, so Geschäftsführer Peter Zehetner, sonst würden hohe Verluste drohen.