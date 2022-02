Konsumentenschützer nehmen TV-Millionär ins Visier

Mai 2021. „Wir waren in Quarantäne, mein Sohn hat Walter Temmer auf TikTok entdeckt“, so Ewald Koschu. Der 37-jährige Feldkirchner wurde neugierig: Tausende Euro nebenbei verdienen? Ganz leicht, indem man Internet-Domaines, also Adressen, verkauft? „Der Bub sagte: Papa, jetzt musst nicht mehr arbeiten gehen!“