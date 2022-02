Dank Corona-Demo droht nächster Verkehrskollaps

Einmal mehr gehen die Gegner der Coronamaßnahmen am Wochenende in Bregenz auf die Straße. Die Polizei rechnet am Samstag zwischen 17.45 und 19 Uhr mit Verkehrsbehinderungen in der Landeshauptstadt. Aufgrund des angemeldeten Demonstrationszuges wird der Verkehr auf der L202, der Bahnhofs- beziehungsweise Seestraße, bis zum Kreisverkehr bei der Höheren Technischen Lehranstalt angehalten.