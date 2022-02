2 Burschen raubten Drogen: Opfer in Lebensgefahr

Bei den Vernehmungen gestanden sie, am 31. Jänner mit einem Baseballschläger bewaffnet in den Park gegangen zu sein. Sie wollten an Drogen kommen und schlugen daher den 25-Jährigen nieder. Dieser verlor dabei offenbar sein Suchtgift und die Burschen sammelten es auf. Die Polizei stellte den Baseballschläger nun sicher. Die Verdächtigen wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.