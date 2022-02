Queen will Prinz Andrew finanziell unterstützen

Nach der Einigung sei man erleichtert darüber, dass der Fall endlich abgeschlossen sei und nicht mehr vor Gericht landen werde, hieß es weiter. Einen Schritt zurück in die Öffentlichkeit wird es für Prinz Andrew aber wohl nicht geben, will ein Palast-Insider wissen. „Unabhängig vom Ergebnis hat er sich aufgrund seines erschreckenden Mangels an Urteilsvermögen und seiner schlechten Auswahl an Freunden und Mitarbeitern von jeder öffentlichen Rolle ausgeschlossen“, erklärte dieser.