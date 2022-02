Experten warnen vor Chaos an Schulen

Kommende Woche treten die ersten Lockerungen an den Schulen in Kraft. Neben der neuen Maskenpflicht-Regel, dürfen geimpfte und genesene Schüler und Lehrer bei mehreren positiven Fällen weiterhin in der Schule unterrichtet werden. Alle positiv getesteten und ungeimpften bzw. nicht genesenen Schulkinder und Lehrer werden als Kontaktperson abgesondert und sollen Fernunterricht erhalten. Konkret bedeutet es, dass im Falle mehrerer Infektionen in einer Klasse nur noch eine Teilsperre für fünf Tage erfolgen soll.