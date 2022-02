Wien bleibt mit Neuregelung an Schulen allein

Wien bleibt mit seinen Änderungen bei den Schulregeln für Klassenschließungen vorerst allein: Ab Montag (21. Februar) können in der Bundeshauptstadt geimpfte und von der Omikron-Variante genesene Kinder auch im Falle mehrerer Corona-Infektionsfälle in einer Klasse weiter in die Schule gehen. Alle anderen Bundesländer bleiben dagegen vorerst bei der bisherigen Regelung, wonach ab zwei Infektionsfällen innerhalb von drei Tagen die Klasse ins Distance Learning geschickt wird.