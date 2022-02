Keine Maskenpflicht an Schule: Mutter will klagen

An den Volksschulen ist die Maskenpflicht bereits gefallen. In den höheren Stufen soll es nächste Woche so weit sein. Das veranlasste die zweifache Mutter Eva Hottenroth dazu, einen Offenen Brief an die Bundesregierung zu schreiben - sollten sich ihre Kinder infizieren, droht sie mit einer Klage. Unsere Redakteurin und Mutter Anja Richter hingegen ist froh, dass die Maske fällt.