Will Smith: Vater der Williams-Schwestern Vorbild

Hollywoodstar Will Smith (53) spielt in „King Richard“ den ehrgeizigen Vater der Tennis-Ikonen Serena und Venus Williams. Von Richard Williams habe er vor langer Zeit etwas Wichtiges für seine eigene Vaterrolle gelernt, sagte er vor dem US-Kinostart. In den 90ern habe er ein Fernsehinterview mit der damals 14-jährigen Venus gesehen, in dem sich Richard Williams schützend „wie ein Löwe“ hinter seine Tochter stellte. Diese Szene habe ihn damals tief berührt.