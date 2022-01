Golden Globe für Andrew Garfield und Will Smith

Will Smith gewann als bester Drama-Darsteller

Will Smith hat den Golden Globe als bester Drama-Darsteller gewonnen. Er holte die Auszeichnung mit seiner Hauptrolle in dem Sportdrama „King Richard“. Mit Smith waren bei der 79. Globe-Verleihung unter anderem Benedict Cumberbatch („The Power of the Dog“) und Denzel Washington („Macbeth“) im Rennen.