Lärm von Autorennen „ist einfach nur unerträglich“

Lärm ist „einfach nur unerträglich“

„Meistens geht es am Wochenende ab 22 Uhr so richtig los. Die Burschen parken in zweiter Spur und lassen dann die Motoren ordentlich aufheulen. Der Lärm ist einfach nur unerträglich!“, so Niss-Waid. Obwohl es schon mehrere Beschwerden bei der Stadt und auch schon Anzeigen gegeben hat, meldet die Bezirksvertretung keine Vorkommnisse. Gerhard Blöschl, Vorsitzender der Verkehrskommission in Favoriten, zur „Krone“: „Bisher gab es keine Beschwerden - auch nicht von den anderen Parteien oder in der Bezirksvollversammlung.“