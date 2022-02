Das sind Wiener Hotspots für illegale Autorennen

„Das Gaspedal ist rechts!“, scheint mir ein junger Mann, der mein Sohn sein könnte, an einer Kreuzung vor dem AKH auffordernd zuzuzwinkern. Wahrscheinlich hält er das laute Surren meines defekten Ventilators für eine Duellaufforderung. Kaum zeigt die Ampel Orange, zeigt der virile Bursche mir und meinem ebenso in die Jahre gekommenen BMW X3, was deutsche Motorentechnik wirklich draufhat. Mit ungezügelten 625 PS stößt der dunkle X6 M raketenartig in die Nacht und lässt mich wie einen Sonntagsfahrer mit Hut an der Ampel stehen. Nur eine von mittlerweile vielen Beobachtungen der röhrenden Gürtelduelle zur Geisterstunde seit etwa zwei Jahren.