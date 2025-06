Wie aus Müll aus Kambodscha Designertaschen werden

Was haben Sie aus Kambodscha mitgenommen?

Die Armutsschere ist riesig, aber die, die am wenigsten haben, helfen sich am meisten. Und trotz ihrer jungen, schwierigen Geschichte, am Beispiel der Khmer Rouge, sind die Menschen so lebensfroh, zufrieden, willig, sich etwas aufzubauen. Das vermisse ich manchmal hier.