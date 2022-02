Mit Probeführerschein und 160 km/h durch Wien

Die Landesverkehrsabteilung hat in der Nacht auf Samstag in Wien ein Planquadrat durchgeführt und dabei auch ein illegales Autorennen gestoppt. Zwei Probeführerscheinbesitzer waren kurz nach Mitternacht mit bis zu 160 km/h auf der Triester Straße stadtauswärts gerast. Ihren Schein sind die beiden Männer im Alter von 21 und 23 Jahren los. Auf sie kommen zudem erhebliche Geldstrafen und eine Nachschulung zu, berichtete die Polizei am Sonntag.