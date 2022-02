Jahresbilanz: Kriminalität in Kärnten rückläufig

In der Presseaussendung der Landespolizeidirektion wird gezeigt, dass die Gesamtkriminalität im Zehn-Jahres-Trend in Kärnten rückläufig ist. Die Aufklärungsquote stieg sogar um 1,5 Prozentpunkte auf 63,3 Prozent an, also wurde mehr als jede zweite Straftat aufgeklärt.