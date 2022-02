Skikurse liegen seit zwei Jahren auf Eis

Sie denken rein wirtschaftlich?

Keineswegs: Schulskikurse haben auch einen großen sozialen Nutzen. Die Woche ist ein Gemeinschaftserlebnis. Auch in puncto Integration können sie viel bewirken. Kinder mit Migrationshintergrund bekommen so einen Bezug zur Kultur in unserem Land. Und zu dieser gehört der Wintersport in den Bergen untrennbar dazu.