Erwachsenenvertreter trieb Klienten in den Ruin

Was genau mit dem Geld geschehen ist, ist dem Mann auch nach intensivem Nachbohren seitens Richterin und Opfervertretern nicht zu entlocken. So hielt ihm Anwalt Peter Edelsbrunner, einer der Opfervertreter, unter anderem hohe Rechnungen einer Kfz-Werkstatt oder von Amazon vor. Und: mysteriöse Bar-Einzahlungen in Höhe von 40.000 Euro an einem Bankautomaten.