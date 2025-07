Trotz Felssturz pünktlich: Tunnel ab Samstag offen

Zwischen den Jahren kam der Schock

Der größte Schreck kam kurz nach Weihnachten: Am 28. Dezember stürzte am Nordportal in Böckstein die Gesteinsdecke ein. Was nach Totalsperre klang, entpuppte sich als Lehrstück im Krisenmanagement. Binnen weniger Tage war der Verbruch geräumt, das Gewölbe verstärkt und der Zeitplan gerettet.