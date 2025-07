US-Feuerwerksfabrik explodiert: Sieben Vermisste

Ein Video, das sich rasch im Internet verbreitete, zeigt zunächst das brennende Gebäude. Dann kommt es zu einer gewaltigen Explosion – ein riesiger Feuerball ist zu sehen, kurz darauf entzünden sich offenbar Feuerwerkskörper. Der Brandschutzchef der örtlichen Behörde, Curtis Lawrence, vermutete eine Kettenreaktion. So könnte ein großes Feuer in einer der Lagerhallen viele weitere entzündet haben, sagte er in einem Video des Fernsehsenders CBS.