Slowakei lockert Corona-Beschränkungen

Bisher durften Ungeimpfte nur in Geschäfte, die Lebensmittel oder andere unentbehrliche Güter verkaufen. In der Gastronomie und vielen Dienstleistungsbetrieben bleiben Einschränkungen bestehen. So gilt weiterhin eine Sperrstunde nach 22 Uhr - unabhängig vom Impfstatus der Gäste.