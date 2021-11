Slowakei verfügt auch Lockdown für Ungeimpfte

Zur Entlastung der Krankenhäuser hat die slowakische Regierung eine neuerliche Verschärfung der Corona-Regeln beschlossen. „Das ist ein Lockdown für Ungeimpfte“, sagte der konservative Ministerpräsident Eduard Heger am Donnerstag. Die Einschränkungen würden zum Schutz der Ungeimpften erfolgen. Mit Geimpften gleichgestellt würden bei den ab Montag landesweit in Kraft tretenden Maßnahmen auch Menschen, die eine Erkrankung an Covid-19 seit maximal 180 Tagen überwunden hätten.