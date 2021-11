Corona: Slowakei geht in zweiwöchigen Lockdown

Bei Neuinfektionen „schlimmstes Land der Welt“

Einen solchen Lockdown hatte zuvor Staatspräsidentin Zuzana Caputova in einem ungewohnt emotionalen Appell gefordert. „Wir sind momentan das schlimmste Land der Welt, was die Zahl der Neuinfektionen gemessen an der Bevölkerungszahl betrifft. Die Krankenhäuser stehen am Ende ihrer Kapazitäten und müssen ihre Behandlungen einschränken, das erschöpfte Gesundheitspersonal bittet um Hilfe“, erklärte sie.