Slowakei öffnet Gastro für Geimpfte und Genesene

Am Skilift genügt ein negativer Corona-Test

Schon im Laufe des Dezembers waren trotz hoher Infektionszahlen in mehreren Schritten Geschäfte und danach auch Museen, Galerien, Ausstellungen und Büchereien wieder geöffnet worden. Auch Gottesdienste und der Betrieb von Skiliften sind wieder erlaubt. Uneinheitlich bleiben die Bedingungen, unter denen solche Dienstleistungen zugänglich sind. In Kleidungsgeschäfte zum Beispiel dürfen nur Geimpfte und Genesene, am Skilift und in der Kirche genügt auch ein negativer Corona-Test, Lebensmittelgeschäfte stehen allen offen.