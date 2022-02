Dienstleistungszentrum auf Schulsportplatz-Fläche

Nicht nur weil Bewegung und Sport an der Mittelschule in Scharnstein einen hohen Stellenwert hat, hat sich das Lehrerkollegium geschlossen gegen das Vorhaben ausgesprochen. Einhelliger Tenor: Die Politik soll zu einem Umdenken bewegt werden, das Schulsportgelände erhalten bleiben. Schließlich würde das geplante Dienstleistungszentrum den Fußballplatz um die Hälfte verkleinern. Und eigentlich bräuchte man gerade auch in Sachen Leichtathletik möglichst große Rasenflächen. Um die Eltern mit ins Boot zu holen, hat man nun eine Unterschriftenaktion ins Leben gerufen. Die gesammelten Unterschriften will man nach den Semesterferien VP-Ortschef Rudolf Raffelsberger übergeben.