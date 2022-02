Olympia: Russen bald wieder ohne Einschränkungen?

Ungeachtet des Doping-Skandals um die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa hofft der Kreml bei den nächsten Olympischen Spielen auf eine Teilnahme ohne Einschränkungen. „Wir meinen, dass Russland all seine Verpflichtungen erfüllt“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag der Agentur Interfax zufolge. „Wir hoffen, dass wir schon ab dem nächsten olympischen Zyklus in ein normales, vollwertiges Teilnahmeregime eintreten werden.“