„Unentschuldbar!“ Doping-Wirbel um 15-Jährige

Der positive Befund von den russischen Meisterschaften am 25. Dezember auf das verbotene Herzmittel Trimetazidin war nach Angaben der russischen Anti-Doping-Agentur (RUSADA) erst am 7. Februar, also kurz nach dem olympischen Team-Wettbewerb, vom Stockholmer Testlabor übermittelt worden. Dies sei „unentschuldbar“ und ein „katastrophaler Fehler des Systems“, schimpfte Tygart.