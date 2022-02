Morddrohungen! Doping-Fall um 15-Jährige eskaliert

„Kämpfe für Frieden“

Der ukrainische Skeleton-Pilot Wladislaw Heraskewitsch streckte nach der Zieleinfahrt einen Zettel in die Kameras. Die Aufschrift: „No War in Ukraine“ - kein Krieg in der Ukraine. Er betonte: „Wie jeder normale Mensch möchte ich keinen Krieg. Ich will Frieden in meinem Land und in der Welt, kämpfe für Frieden.“ Das IOC akzeptierte den Protest. Es habe sich um einen generellen Aufruf zum Frieden gehandelt.