„Der spektakulärste Dopingfall vergangener Jahre“

Die Affäre um Eiskunstlauf-Wunderkind Kamila Walijewa ist für den deutschen Experten Fritz Sörgel „der spektakulärste Dopingfall in den vergangenen Jahren“. Der Nürnberger Pharmakologe glaubt nicht, dass der 15-Jährigen das Herzmittel Trimetazidin aus gesundheitlichen Gründen verabreicht worden sei. „Es ist natürlich ein menschenverachtendes Vorgehen, einem so jungen Menschen so ein Mittel zu geben und an ihm herumzuexperimentieren“, sagte Sörgel der Funke Mediengruppe.