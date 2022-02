Klagt die US-Anti-Doping-Agentur jetzt die Russen?

Prozess beschleunigen

Berufung in der Sache hat bereits die Internationale Testing-Agentur (ITA) im Auftrag des IOC eingelegt. „Wir wollen das so sehr beschleunigen wie möglich“, sagte IOC-Sprecher Mark Adams am Freitag. Deshalb ist nun auch der Internationale Sportgerichtshof CAS am Zug. Nach Angaben der ITA war Walijewa am 25. Dezember 2021 bei den russischen Eiskunstlauf-Meisterschaften positiv auf das Herz- bzw. Angina-Mittel Trimetazidin getestet worden. Das seit 2014 im Sport verbotene Trimetazidin wird zur Behandlung von Angina pectoris angewendet.